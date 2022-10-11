Erdemli Belediyesinin projesi kapsamında hazırlanan sertifikalı ata buğdayı tohumlarının, kırsal mahallelerdeki çiftçilere ücretsiz dağıtımı için Çerçili Mahallesi Süpürgelik mevkisinde tören düzenlendi.

Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, kırsal kesimdeki mahallelerde 490 çiftçiye 50 ton tohum vererek, toprakla buluşmasına katkı sağlayacaklarını söyledi.

İl Tarım ve Orman Müdürü Arif Abalı da çiftçilerin kaliteli üretim yapması için verilen desteklere teşekkür etti.

Çiftçilerden Fatma Cücü, imkansızlıktan dolayı ekim yapamadığı 45 dönümlük arazisini sertifikalı ata buğdayı tohumlarıyla buluşturacağını aktardı.

Konuşmaların ardından tohumların çiftçilere dağıtımı yapıldı. Bölgedeki bir üreticinin arazisinde de tohumlar toprakla buluşturuldu.