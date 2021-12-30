İl genelinde son zamanlarda meydana gelen ikametlerin kapı kilitlerini kırmak suretiyle ziynet eşyası ve para çalınması olaylarının faillerinin yakalanmasına yönelik Asayiş Şube Müdürlüğü organizesinde Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü ve Özel Harekat Şube Müdürlüğünün katılımı ile operasyon düzenlendi.

12 farklı adreste 60 ekip ve 125 personelin katılımı ile yapılan eş zamanlı operasyonda hırsızlık şüphelilerinden 17 yaşındaki Y.Ş., 19 yaşındaki S.F., 17 yaşındaki P.S., 34 yaşındaki G.E., 15 yaşındaki Y.Ç., 29 yaşındaki L.K., 29 yaşındaki S.T., 17 yaşındaki M.Ç., 19 yaşındaki Z.G., 14 yaşındaki H.G., 15 yaşındaki F.B., 17 yaşındaki R.G., 24 yaşındaki R.T., 25 yaşındaki Y.K., 35 yaşındaki U.T., 63 yaşındaki E.P. ve 36 yaşındaki İ.B. yakalanarak gözaltına alındı.

5 kişi daha gözaltına alındı

Operasyonda ayrıca çeşitli suçlardan aranma kaydı bulunan E.U., E.A., H.B., M.E. ve E.Ç. de yakalanarak gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şahıslar emniyete götürülürken soruşturmanın sürdüğü bildirildi.