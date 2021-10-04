Bursa Valisi Yakup Canbolat, MODEF Fuar Merkezi'nde düzenlenen açılış töreninde yaptığı konuşmada, tüm olumsuzluklara rağmen İnegöl'ün, ihracat rakamlarıyla il ekonomisinin güvenli limanı olduğunu söyledi.

Bunun en önemli noktalarından birinin MODEF organizasyonları olduğunu belirten Canbolat, "Ortalama 25 bin ziyaretçinin uğrak yeri olan bu uluslararası fuar, hatırı sayılır iş birliklerine vesile olmaktadır. Fuarımızın sektörün tüm temsilcilerine hayırlar getirmesini temenni ediyorum." dedi.

Mobilya Dernekleri Federasyonu (MOSFED) Başkanı Ahmet Güleç de 2030 yılında dünya mobilya ticaretinin yüzde 5'ini Türk mobilyacıların alacağını öngördüğünü aktardı.

Güleç, mobilyanın metal, tekstil, kimya, ağaç ürünleri gibi birçok sektörün buluşma noktası olduğunu ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İtalya gibi gelişmiş ülkeler bundan çok istifade etti. Şehri geliştirmek istiyorsanız mobilyayı geliştirmeniz lazım. İtalya'nın gelişimi mobilyadan geldi. Mobilya sektörü imaj demek, yaşam alanı demek. İnsanlar evinde, ofisinde, hastanede, otelde ne kadar alan varsa hepsinde mobilya kullanıyor. Bir şehre Türk mobilyası gittiği zaman bunu insanlar daha çok fark ediyorlar. Mobilyacılar olarak ihracatın akıncılarıyız. Bu konuda mobilyacılarla gurur duyuyorum. Sene sonunda 4,5 milyar dolar mobilya ihracatı yapmayı hedefliyoruz. Diğer sektörlerin de önüne geçmiş olacağımızı düşünüyorum."

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Başkanı İbrahim Burkay, Bursa ekonomisine ilişkin bazı rakamları paylaştı.

Burkay, Bursa'nın kilogram başına ihracat değerinin 4 dolar olduğunu dile getirerek, "Türkiye'nin ortalaması 1,30-1,40 dolar. Bursa bunun 3 katı. Tüm girişimcilerimize başta İnegöl, sonra Bursa ve tabii ki ülkem adına teşekkür ediyorum. Yaptıkları gerçekten fedakarlık gerektiren özverili çalışmalar. Bizlerin görevi bunları sürdürülebilir kılmaktır. Bursa'nın nitelikli sanayi alanlarını yükseltmemiz lazım. Bunu yaptığımız takdirde İnegöl de Bursa da önümüzdeki 50-100 yılda ülkesine ekonomik anlamda en büyük katma değeri sunmaya devam edecektir." diye konuştu.

İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası (İTSO) Başkanı Yavuz Uğurdağ ise fuara 150'den fazla firmanın katılım sağladığını anlattı.

Tüm sektörleriyle şehir olarak bu organizasyonu gerçekleştirdiklerini bildiren Uğurdağ, "Tüm sektörlerimize büyük ölçüde katma değer sağlamaktadır. Bu bağlamda İnegöl, Türkiye'nin 21'inci büyük ekonomisi, 17'nci büyük ihracat yapan merkezi ve dış ticaret fazlası veren 10'uncu büyük ekonomisi olmasıyla tamamen bir sanayi şehridir." ifadelerini kullandı.

AK Parti Bursa Milletvekili Vildan Yılmaz Gürel, CHP Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ve İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban'ın da katılımcılara hitap ettiği tören, kurdele kesilerek açılışın yapılmasının ardından stantların gezilmesiyle sona erdi.

Açılışına, İnegöl Kaymakamı Eren Arslan, Türkiye Ağaç İşleri Esnaf ve Sanatkarlar Federasyonu Başkanı Ali Rıza Ercan, siyasi parti temsilcileri, oda ve dernek başkanları ile çok sayıda davetlinin katıldığı fuar, 9 Ekim Cumartesi günü sona erecek.