Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı’nda, 3600 ek göstergesinin 2022 yılının sonuna kadar çözüme kavuşturulacağını açıkladı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin de son yaptığı açıklamada, emeklilikte yaşa takılanlar (EYT), 3600 ek gösterge ve asgari ücret düzenleme ile ilgili konularda kapsamlı bir çalışma yaptıklarını söyledi.

Bilgin ayrıca, 3600 ek gösterge konusunda çalışmaların hızlandığını vurgulayarak ilk açıklama için önümüzdeki haftayı işaret etti.

3600 ek gösterge nedir?

Memurların maaşları, emekli olurken alacakları ikramiyeleri ve emekli aylıkları hesaplanırken çeşitli göstergeler kullanılıyor.

2200 altı, 2200 ve 3000 gibi ek göstergeler üzerinden hesaplanan bu ücretlere tabi meslek grupları, 3600 ek gösterge çalışmasıyla genişleyecek.

Bu mesleklerin çoğunluğunu öğretmenler, hemşireler, polisler ve din çalışanları oluşturuyor.

Memurların yaklaşık yüzde 80'inin göstergelerinin ise halen 3600’ün altında olduğu biliniyor.

[Grafik: TRT Haber]

3600 ek gösterge maaşları nasıl etkileyecek?

Ek göstergelerin 3600’lere çıkması durumunda sadece emeklilik ikramiyesinde 25 bin liraya yakın bir artış bekleniyor.

Ayrıca, brüt maaşlarında 100 liranın üstünde yükseliş olacak. Emekli aylıklarında ise 800 lira civarında artış öngörülüyor.

Yasalaşma süreci nasıl işleyecek?

Göstergenin çalışmaları tamamlanınca Meclis’e sunulacak.

Konu Meclis’ten de geçerse Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın onayına gidecek. Ardından Resmi Gazete’de yayımlanarak yasalaşmış olacak.

Ancak öncelikli olarak çalışmaların tamamlaması gerekiyor.

Bu kapsamda 2022 sonunda ek göstergenin yasalaşması bekleniyor.

"1995 yılında 3600 ek gösterge çıkarıldı"

Bahçeşehir Üniversitesi İşletme Fakültesi Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Niyazi Berk'e 3600 ek gösterge çalışmalarını sorduk.

Prof. Dr. Niyazi Berk, 3600 ek göstergenin 1994 yılında askerlerin isteği üzerine çıkarıldığını anlattı.

"Göstergeler 657 sayılı kanuna dayanan, 1965 tarihli 12056 sayılı Bakanlar Kurulu kararına dayanıyor. Bu göstergelere göre, eğitim durumlarına göre, memurların temel standart ve dereceleri yer alıyor. Böylelikle memurlar da eğitim durumuna göre derecelenip 9 kademeden birine giriyor.

Öncelikle 2200, 3000 ek göstergeler kullanılıyordu. 1995 yılında askerlerin güçlü isteği üzerine 3600 ek gösterge çıkarılmış ve daha fazla maaş alımı başlamıştır. Bu çerçevede benzer görevleri yapan diğer memurların da mağduriyeti söz konusu oldu."

Prof. Dr. Berk, 3600 ek göstergenin ardından mağduriyetlerin önlenmesi için siyasi otoriterlerin sözler verdiğini ancak yerine getirilemediğini söyledi.

"Çünkü anayasanın 2. maddesinde de hukuk devleti ilkesine göre yapılan işe uygun adil bir maaş alınması siyasi otoritenin sorumluluğudur. Yani maaşın adil olması için siyasi otorite gerekli önlemleri alır diye hükmediliyor. Bu yüzden meslek grupları arasında maaş farklılığının giderilmesi için zaman zaman iş güçlüğüne göre ayarlamalar yapılıyor."

"3600'e tabi olmayan büyük bir grup var"

"Küçük bir grup olarak düşünmek lazım 3600’e tabi olan grubu" diyen Prof. Dr. Berk, "Mesela askerler, sahil güvenlik elemanları, bazı stratejik görevlerde olanlar, doktorlar, mühendisler (kadrosunda yer alan), işi önemli olan çeşitli üniversite görevlileri gibi azınlık bir grup bu gösterge içinde yer alıyor. Fakat büyük bir çoğunluğu, yaklaşık yüzde 80’lik bir grup 3600’e bağlı değil" şeklinde konuştu.

3600 ek gösterge yasalaşınca ne olacak?

Prof. Dr. Niyazi Berk, çalışma sonucunda 3600 ek göstergeye tabi olacak meslek grubunun çoğunluğunu öğretmenlerin, polislerin, hemşirelerin ve din görevlilerinin oluşturacağını belirtti.

"Bu meslek gruplarından olup farklı ek göstergede olanlar da var. Böylelikle de tüm bu gruplar, 3600 ek göstergesinde olacak. 3600 ek göstergeye tabi olunca da brüt maaşlarında 100 liranın üzerinde bir artış, emekli maaşlarında 800 liranın üzerinde bir artış ve de emekli ikramiyelerinde de yaklaşık 25 bin gibi bir artış olacak."

Prof. Dr. Berk son olarak, "3600 ek gösterge çalışmasının tamamlanmasıyla beraber, söz konusu meslek gruplarında çalışma motivasyonu da artacaktır" ifadelerini kullandı.

Grafik: Bedra Nur Aygün