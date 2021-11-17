Muğla’da Turgutreis’ten Bodrum istikametine seyreden ve içerisinde 2 kişinin bulunduğu otomobil yanmaya başladı.

Otomobil sürücüsü yangını fark edince aracı durdurdu. Yangın esnasında bölgeden geçen özel bir firmaya ait tankerle yangına müdahale edildi.

İtfaiye ekipleri de yanan aracı söndürme çalışmasına başladı.

Söndürme çalışmalarını gözyaşları içinde izledi

Otomobilde yolcu olarak bulunduğu öğrenilen kadın ise kaldırım üzerinde oturarak çalışmaları gözyaşları içerisinde takip etti.

Ekiplerin çalışması sonucu otomobildeki yangın söndürüldü. Aracın büyük çapta hasar aldığı görüldü.