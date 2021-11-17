Haber Giriş: 17 Kasım 2021 Çarşamba 00:38Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Yanan otomobilini gözyaşları içinde izledi
[Fotoğraf: İHA]
Muğla’nın Bodrum ilçesinde seyir halindeyken yanmaya başlayan araç, önce tanker ardından itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.
Muğla’da Turgutreis’ten Bodrum istikametine seyreden ve içerisinde 2 kişinin bulunduğu otomobil yanmaya başladı.
Otomobil sürücüsü yangını fark edince aracı durdurdu. Yangın esnasında bölgeden geçen özel bir firmaya ait tankerle yangına müdahale edildi.
İtfaiye ekipleri de yanan aracı söndürme çalışmasına başladı.
Söndürme çalışmalarını gözyaşları içinde izledi
Otomobilde yolcu olarak bulunduğu öğrenilen kadın ise kaldırım üzerinde oturarak çalışmaları gözyaşları içerisinde takip etti.
Ekiplerin çalışması sonucu otomobildeki yangın söndürüldü. Aracın büyük çapta hasar aldığı görüldü.
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