Haber Giriş: 17 Kasım 2021 Çarşamba 00:26Son Güncelleme: Kaynak: AA
Denizli’de 70 yaşındaki muhtar ölü bulundu
[Fotoğraf: İHA]
Denizli’nin Pamukkale ilçesinde 70 yaşındaki muhtar Semiha Aras, muhtarlık binasında ölü bulundu.
Denizli’nin Fesleğen Mahallesi Muhtarı Semiha Aras'tan haber alamayan yakınları, durumu polis ekiplerine bildirdi.
En son muhtarlık binasında görüldüğü bilgisi üzerine buraya gelen ekipler, kapının açılmaması üzerine camı kırıp içeri girdi.
Binada bulunan koltukta hareketsiz yatan Aras'ın öldüğü tespit edildi.
Kalp krizi sonucu öldüğü değerlendirilen emekli hemşire Aras’ın olay yerine gelen arkadaşları ve yakınları gözyaşı döktü.
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