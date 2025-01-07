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Güncel
AA 07.01.2025 06:30

35 günlük bebek donarak öldü: Gazze'de acımasız kış

Sert kış şartlarnın vurduğu İsrail ablukası altındaki Gazze'de 35 günlük bir bebek donarak hayatını kaybetti. Bu olayla birlikte aşırı soğuktan hayatını kaybeden bebek sayısı 8'e çıktı.

35 günlük bebek donarak öldü: Gazze'de acımasız kış

Gazze’deki Filistin Sağlık Bakanlığından, sert iklim koşulları ve aşırı soğuklar nedeniyle hayatını kaybeden bebeğe ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, “Gazze Şeridi'nin yaşadığı sert iklim koşulları ve aşırı soğuk nedeniyle henüz 35 günlük olan Yusuf Ahmet Enver Kulub adlı bebek hayatını kaybetti.” ifadelerine yer verildi.

Bakanlık, aşırı soğuktan kaynaklanan ölüm sayısındaki artışa dikkati çekerek, bu olayla şu ana kadar toplam ölüm sayısının 8'e ulaştığını vurguladı.

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), dün İsrail saldırıları altındaki Gazze Şeridi'nde soğuk hava şartları nedeniyle donarak hayatını kaybeden bebek sayısının 7'ye yükseldiğini duyurmuştu.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bin 818'i çocuk, 12 bin 287'si kadın olmak üzere 45 bin 805 Filistinli yaşamını yitirdi, 109 bin 64 kişi yaralandı.

Enkaz altında hala binlerce ölü olduğu bildirilirken, İsrail halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumlarını hedef alarak sivil altyapıyı da tahrip ediyor.

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