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Güncel
AA 02.01.2025 16:20

Çanakkale'de denizi kirleten gemiye 39 milyon lira ceza kesildi

Ege Denizi'nde Bozcaada demir sahasında denizi kirlettiği tespit edilen petrol tankerine Sahil Güvenlik ekiplerince 39 milyon 293 bin 420 lira ceza uygulandı.

Çanakkale'de denizi kirleten gemiye 39 milyon lira ceza kesildi

Senegal'in başkenti Dakar'dan gelen 228 metre uzunluğunda, 39 bin 300 grostonluk Barbados bayraklı "MAGIC LADY" adlı petrol tankerinin personeli, tank temizliği yaptı.

Temizlik sonrası oluşan slaç (gemilerin makine dairelerinde, yakıt tanklarında veya petrol tankerlerinin kargo tanklarında tortu veya yağ çökeltilerinden oluşan çamur) atıklarının, lisanslı atık alım gemisine aktarımı sırasında boru devresi patladı. Gemi personelince devre kapatılana kadar slaçlar denize döküldü.

İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Batı Marmara Grup Komutanlığına ait "TCSG 16" botu, sevk edildi.

Sahil Güvenlik Batı Marmara Grup Komutanlığı, Bozcaada Liman Başkanlığı, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ve Kıyı Emniyeti ekipleri tarafından yerinde tespit çalışmaları yapıldıktan sonra denizi kirlettiği tespit edilen petrol tankerine Sahil Güvenlik Bati Marmara Grup Komutanlığı tarafından 39 milyon 293 bin 420 lira ceza kesildi.

Dökülmenin meydana geldiği alanda ekiplerce yapılan inceleme sonucu, kıyılara ulaşan kirliliğe rastlanılmadığı bildirildi.

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Çanakkale Ege Denizi Deniz Kirliliği
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