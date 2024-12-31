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Güncel
TRT Haber 31.12.2024 11:57

Yeni yılın ilk gününde hava durumu nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yeni yılın ilk günü yurtta yağış beklenmediğini duyurdu.

Yeni yılın ilk gününde hava durumu nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, yılbaşında ve yılın ilk günlerinde ülkenin yüksek basınç merkezinin etkisi altında kalacağı, genellikle az bulutlu, Marmara ile iç ve doğu kesimlerde gece ve sabah saatlerinde sisli ve puslu bir havanın etkili olması bekleniyor.

Salı günü Doğu Karadeniz kıyı kesimleri ile Ordu ve Mersin çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Karaman ve Niğde çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin edilirken, yeni yılın ilk günü yurtta yağış beklenmiyor.

Hava sıcaklığı ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyrederken, rüzgarın yeni yılın ilk günlerinde hafif, yer yer orta kuvvette esmesi bekleniyor.

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Büyükşehirlerde hava durumu

Bugün ve yarın bazı merkezler için beklenen hava durumu tahminleri ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve az bulutlu, yer yer sisli ve puslu, en düşük 0, en yüksek 8 derece.

İstanbul: Parçalı ve az bulutlu gece ve sabah saatlerinde puslu ve yer yer sisli, en düşük 4, en yüksek 11 derece.

İzmir: Az bulutlu gece ve sabah saatlerinde iç kesimleri puslu ve yer yer sisli, en düşük 6, en yüksek 15 derece.

Konya: Parçalı ve az bulutlu, yer yer sisli ve puslu, en düşük -2, en yüksek 6 derece.

Antalya: Az bulutlu ve açık, en düşük 7, en yüksek 18 derece.

Adana: Parçalı bulutlu, en düşük 5, en yüksek 18 derece.

Diyarbakır: Az bulutlu, gece ve sabah saatlerinde sisli ve puslu, en düşük -2, en yüksek 10 derece.

Erzurum: Az bulutlu, gece ve sabah saatlerinde sisli ve puslu, en düşük -15, en yüksek -4 derece.

Trabzon: Çok bulutlu, salı günü aralıklı yağmurlu, en düşük 8, en yüksek 11 derece.

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