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Güncel
AA 24.12.2024 20:49

Ürdün, Suriye'ye elektrik hizmeti sağlamaya hazır olduğunu duyurdu

Ürdün hükümeti, Suriye'ye elektrik ve akaryakıt hizmeti vermeye hazır olduğunu bildirdi.

Ürdün, Suriye'ye elektrik hizmeti sağlamaya hazır olduğunu duyurdu
[Fotograf: TRT Haber]

Ürdün resmi ajansı PETRA'da yer alan habere göre, Enerji ve Maden Kaynakları Bakanı Salih Ali Hamid el-Harabşe, bugünkü Bakanlar Kurulu Toplantısı'nda Suriye'deki enerji ihtiyacını ele aldı.

Suriye'nin enerji ihtiyacının bir kısmını karşılamaya hazır olduklarını dile getiren Harabşe, Suriye'deki elektrik şebekesinin durumunu incelemek üzere bir teknik heyet gönderebileceklerini ifade etti.

Harabşe, Ürdün'ün petrol ürünleri konusunda da Suriye'ye hizmet verebileceğini aktararak, Ürdün olarak ithal edecekleri akaryakıtı Suriye'ye sevk edebileceklerini belirtti.

Ürdün Başbakanı Cafer Hassan da Kral 2. Abdullah'ın talimatlarına işaret ederek, "Suriyeli kardeşlerimizin ihtiyaç duyduğu her konuda destek sağlarız." dedi.

Suriye'nin toprak bütünlüğü ve egemenliğini koruyarak güven ve istikrara kavuşmasını temenni ettiklerini belirten Hassan, Suriye'nin güven ve istikrarının Ürdün'ün istikrar ve kalkınması için önemli olduğunu vurguladı.

Hassan, Suriye'ye sağlık, ulaşım, enerji ve su alanlarında destek vermeye hazır olduklarını ifade etti.

Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi'nin Şam'da Suriye'deki yeni yönetimin lideri Ahmed Şara'yla görüşmesini hatırlatan Hassan, görüşmenin verimli ve olumlu geçtiğini söyledi.

Başbakan Hassan ayrıca Ürdünlü tüm bakanlara Suriye'yi ziyaret ederek ikili iş birliği olanaklarını değerlendirme çağrısında bulundu.

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