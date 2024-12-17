Puslu 1.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 17.12.2024 09:18

İsrail heyetinin, esir takası ve ateşkes anlaşması müzakereleri için Doha'ya gittiği belirtildi

İsrail devlet televizyonu KAN'ın ismi açıklanmayan İsrailli bir yetkiliye dayandırdığı haberinde, ateşkes ve esir takası müzakereleri için Doha'ya giden heyetin "kısıtlı bir yetkiye" sahip olduğu kaydedildi.

İsrail heyetinin, esir takası ve ateşkes anlaşması müzakereleri için Doha'ya gittiği belirtildi
[Fotograf: AFP]

İsrailli yetkili, Tel Aviv'in "bu ay içinde" ateşkes ve esir takası anlaşmasına varmaya çalıştığını ve anlaşmanın ABD Başkanı seçilen Donald Trump'ın 20 Ocak'ta görevi devralmasından önce yürürlüğe girebileceğini öne sürdü.

Ayrıca haberde, taraflar arasındaki müzakerelerin son dönemde ciddi ilerleme kaydettiği belirtildi.

Soykırımcı İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, dün Dışişleri ve Savunma Komitesi'nde esir takası başta olmak üzere gündeme dair açıklamalarda bulunmuştu.

İsrail ile Hamas arasında esir takasına varılması için "yakın bir noktada" olduklarını savunan Katz, "Bana göre bir önceki anlaşmadan (Kasım 2023'teki esir takası) bu yana rehin alma anlaşmasına en yakın olduğumuz noktadayız." ifadesini kullanmıştı.

Hamas ile İsrail arasında Kasım 2023'te karşılıklı esir takası yapılmış ve Gazze Şeridi'nde geçici ateşkese varılmıştı.

İşgalci İsrail, yaklaşık bir hafta süren ateşkesin ardından Gazze'ye saldırılarına yeniden başlamıştı.

Hamas'ın elinde yaklaşık 100 İsrailli esirin olduğu belirtiliyor.

ETİKETLER
Hamas İsrail
Sıradaki Haber
Bitcoin 106 bin doların üzerine çıkarak yeni bir rekor kırdı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
10:22
Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 6 terörist etkisiz hale getirildi
10:16
BIST 100 endeksi güne yükselişle başladı
10:16
Beyaz Saray, ABD'de gökyüzünde görülen "gizemli cisimlerin" İHA olduğunu açıkladı
10:16
Brent petrolün varil fiyatı 73,84 dolar
10:11
Dünyanın en iyi kadın güreşçisi Buse Tosun Çavuşoğlu oldu
10:15
Asgari ücrette gözler üçüncü toplantıda
AFAD, Sednaya Hapishanesi'nde arama kurtarma çalışmalarına başladı
AFAD, Sednaya Hapishanesi'nde arama kurtarma çalışmalarına başladı
FOTO FOKUS
TBMM'den TRT'ye çocuk hassasiyeti teşekkürü
TBMM'den TRT'ye çocuk hassasiyeti teşekkürü
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ