Puslu 3.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 06.12.2024 10:55

Üsküp'te "Anadolu'dan Esintiler" konseri düzenlendi

Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te "Anadolu'dan Esintiler" Türk caz musikisi konseri gerçekleştirildi.

Üsküp'te "Anadolu'dan Esintiler" konseri düzenlendi

Üsküp Yunus Emre Enstitüsünce (YEE), Üsküp'teki Ulusal Opera ve Bale Salonu'nda yapılan konserde Anıl Şallıel ve Mareechi Asu sahne aldı.

Çok sayıda davetlinin katılımıyla gerçekleştirilen konserde Anadolu'nun büyüleyici ezgileri cazın eşsiz dokusuyla harmanlandı.

Konser kapsamında müzisyenler, caz yorumlarıyla Aşık Veysel ve Zeki Müren gibi sanatçıların hatırasını yaşattı.

Üsküp'te "Anadolu'dan Esintiler" konseri düzenlendi

YEE Başkan Yardımcısı Cahid Şenel, burada yaptığı konuşmada, "özel bir etkinlik" olarak nitelendirdiği konserin davetlilere ilham vermesini ve müziğin evrensel diliyle buluşturmasını temenni etti.

Şenel, "Kadim şehir Üsküp'te Anadolu'nun derin ve zengin kültürünü, Türk müziğinin eşsiz ezgilerini cazla buluşturmak üzere toplandık. YEE olarak kültürel mirasımızı, geleneksel Türk sanatlarını, müziğini ve dilini dünyanın dört bir yanında tanıtmak, yaşatmak ve paylaşmak için var gücümüzle çalışıyoruz" diye konuştu.

"Anadolu'dan Esintiler" Türk caz musikisi konserleri, aralık ayı boyunca Kuzey Makedonya, Sırbistan, Bosna Hersek, Karadağ, Arnavutluk ve Kosova'daki 10 şehirde daha yapılacak.

ETİKETLER
Kuzey Makedonya Yunus Emre Enstitüsü
Sıradaki Haber
Kadın hakim ve savcı oranı yüzde 37,8'e yükseldi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:35
Sinamalarda bu hafta
11:34
İşgalci İsrail, Suriye'nin Lübnan'a açılan sınır kapılarına hava saldırısı düzenledi
11:33
Deprem bölgesine 104 milyar liralık altyapı yatırımı
11:31
Narin Güran cinayeti davasında 4 sanığa ağırlaştırılmış müebbet istemi
11:36
Sahte içki satan tekel bayi işleten aileye "kasten öldürme" suçundan tutuklama
11:35
Çocukların sosyal medya kullanımında "16 yaş" vurgusu
Depremde eşini ve 4 çocuğunu kaybeden anne koruyucu aile oldu
Depremde eşini ve 4 çocuğunu kaybeden anne koruyucu aile oldu
FOTO FOKUS
TRT Çocuk’tan 60. yıla özel şarkı: Büyüdüm Sandın
TRT Çocuk’tan 60. yıla özel şarkı: Büyüdüm Sandın
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ