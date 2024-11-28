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Güncel
AA 28.11.2024 19:12

Üsküp Yunus Emre Enstitüsünden Merkez Jupa'da bağlama kursu

Üsküp Yunus Emre Enstitüsü (YEE), Kuzey Makedonya'nın batısında bulunan, Türklerin yoğun yaşadığı bölgelerden Merkez Jupa'da bağlama kursu açtı.

Üsküp Yunus Emre Enstitüsünden Merkez Jupa'da bağlama kursu
[Fotograf: AA]

Üsküp Büyükelçiliği himayesinde Başakşehir Belediyesinin desteğiyle Merkez Jupa'daki Mustafa Kemal Atatürk İlkokulu'nda verilecek bağlama kursunun başlaması dolayısıyla düzenlenen törene, Merkez Jupa Belediye Başkanı Ariyan İbrahim, ülkedeki Türk kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, okul yöneticileri, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Üsküp YEE Müdürü Arif Konak, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, Üsküp Büyükelçisi Fatih Ulusoy'un Merkez Jupa ziyareti sırasında gündeme gelen ve Türk toplumu tarafından talep edilen bağlama kursunu açtıklarını söyledi.

Üsküp Yunus Emre Enstitüsünden Merkez Jupa'da bağlama kursu

Kursa yoğun ilgi olduğunu belirten Konak, "Merkez Jupa'da bağlama kursumuza yaklaşık 30 kişi katılacak. Bu değerli Türk çalgısını burada gençlerimize öğretmek ve gelecek kuşaklara aktarmak noktasında organizasyona ev sahipliği yaptığımız için çok mutluyuz." diye konuştu.

Konak, Üsküp YEE ve diğer Türk misyonları olarak Kuzey Makedonya'nın doğusundan batısına Türk toplumundan gelen talepleri yerine getirmek için var güçleriyle çalıştıklarını vurguladı.

Üsküp Yunus Emre Enstitüsünden Merkez Jupa'da bağlama kursu

Bağlama kursunun hafta sonları verileceğini belirten Konak, bağlamaları gönderen Başakşehir Belediyesine teşekkür etti.

Konak, yaklaşık 6 ay sürecek kursu yoğun ilgi nedeniyle devam ettirebileceklerini söyledi.

"Türk kültürünü burada yaşatabilmek bir ayrıcalıktır"

Üsküp Yunus Emre Enstitüsünden Merkez Jupa'da bağlama kursu

Merkez Jupa Belediye Başkanı İbrahim de desteklerinden dolayı Üsküp Büyükelçisi Ulusoy'a teşekkür etti.

Kursun bölge halkı için faydalı olacağına inandığını belirten İbrahim, "Organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür etmek istiyorum. İnşallah birkaç ay sonra aynı yerde toplanıp bu organizasyonun meyvelerini görmeyi sabırsızlıkla bekliyoruz." diye konuştu.

Üsküp Yunus Emre Enstitüsünden Merkez Jupa'da bağlama kursu

Bağlama kursunu verecek olan Alpay Çako da öğrencilerin bağlamaya ilgisinin sevindirici olduğunu belirterek, "Türk kültürünü burada yaşatabilmek bir ayrıcalıktır." dedi.

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