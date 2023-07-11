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Güncel
İHA 11.07.2023 23:36

30 yıl aradan sonra köyüne dönen vatandaşlar çamur deryasına dönen yolda mahsur kaldı

Muş’ta 1993’te terör örgütü PKK’nın saldırıları nedeniyle terk edilen köylerine 30 yıl sonra dönen vatandaşlar yağmur yağması ile çamur deryasına dönen yolda mahsur kaldı.

30 yıl aradan sonra köyüne dönen vatandaşlar çamur deryasına dönen yolda mahsur kaldı

30 yıl sonra ilk defa köylerine dönenerek ev yapan vatandaşlar, yol olmadığı gerekçesi ile köylerinde mahsur kaldıklarını iddia ederek devlet yetkililerinden köylerine yol yapılmasını istedi.

Muş merkeze bağlı Yamaç köyünde 30 yıl aradan sonra ev yapmak için köylerine dönen vatandaşlar, temmuz yağmurunda çamurlu yolda mahsur kaldı. Köylerine ev yapmak için giden vatandaşlar, araçlarının çamura saplanması sonucu mahsur kaldı. AFAD ekiplerinden yardım istiysen köylüler, 3 araçta toplam 16 kişi mahsur kaldı.

"Lütfen bizim yollarımızı bir an önce yapın"

Yağmur nedeniyle mahsur kalan köylüler, "30 yıl aradan sonra köyümüze dönmenin mutluluğu ile sabahın erken saatlerinde köye geliyoruz. 30 yıl sonra ilk defa köyümüze geldiğimiz için doğal olarak yolumuza stabilize dahi dökülmemiş. Dolayısıyla ufak bir yağmurda yolumuz çamur deryasına dönüşüyor. Devlet büyüklerimizden yardım bekliyoruz. Lütfen bizim yollarımızı bir an önce yapın” dedi.

İl Özel İdare Genel Sekreteri Şehmus Yentür ise köyde taşıma olmadığı için yolun bakımsız kaldığını ve yağan yağmurlarla birlikte bozulmalar meydana geldiğini söyleyerek, “İl özel idaresi olarak bozulan alanlarda gerekli çalışmalar başlatılmıştır. İl özel idaresi olarak vatandaşlarımızın mağdur olmaması için gece gündüz çalışmalarımıza aralıksız bir şekilde devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.

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