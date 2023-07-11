Batman'da 238 girişimci devlet desteğiyle sertifikalı arıcı oldu

Batman'ın zengin bitki florası, yüksek rakımlı dağları ve geniş ovalarında 50 bin kovanda bal üretimi yapılıyor.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğünce kentte arıcılığın geliştirilmesi ve bal üretiminin arttırılması amacıyla hazırlanan "Kırsalda Üretim ve İstihdam İçin Arıcılığın Geliştirilmesi Projesi" GAP Kalkınma İdaresince kabul edildi.

Proje kapsamında kırsalda yaşayan, sigortalı bir işte çalışmayan ve arıcılık yapmak isteyen girişimcilere eğitim verildi. Eğitimi başarıyla tamamlayan girişimcilere 20'şer arılı kovan dağıtıldı.

Bir ayda 75'i kadın 238 girişimci ilk kez sertifikalı arıcılık yapmaya başlarken, kentteki kovan sayısı da yüzde 10 artarak 55 bine ulaştı.





"350 ton civarında bal beklentimiz var"

Tarım ve Orman İl Müdürü Mehmet Aydın, Batman'ın coğrafi özellikleri ile arıcılık için uygun bir kent olduğunu söyledi.

Geçen yıl kayıtlı 333 arıcının 50 bin kovanda 232 ton bal üretimi gerçekleştirdiğini ifade eden Aydın, kurum olarak arıcılığın geliştirilmesi, bal üretimi ve veriminin artırılması amacıyla çeşitli projeler hazırladıklarını belirtti.

Aydın, bu kapsamda geçen yıl hazırladıkları projenin GAP Kalkınma İdaresince desteklendiğini dile getirerek, bu sayede ilk kez arıcılığa başlayacak girişimciler için 4 bin 760 kovan sağlandığını aktardı.

"Yüzde 50 hibe ile 238 çiftçimize 20'şer kovan dağıttık. Bu çiftçilerimizin tamamı arıcılığa yeni başladı" diyen Aydın, hedeflerinin eğitim alan sertifikalı arıcı sayısı, kovan ve bal miktarının artırılması, tüketicinin bala daha rahat ulaşmasını sağlamak ve bu ürünün çiftçilere ek gelir getirmesi olduğunu kaydetti.

Proje ile kentteki kovan sayısının yüzde 10 artarak 50 binden 55 bine yükseldiğine, bal üretiminin de buna paralele olarak yüzde 10 artacağına işaret eden Aydın, Batman balı için coğrafi işaret tescil başvurusu ile ilgili süreci de başlattıklarını söyledi.

Aydın, "Hava şartları güzel giderse verimde yüzde 50 artışla bu yıl il genelinde 350 ton civarında bal bekliyoruz" dedi.

"Birkaç ay içerisinde bal hasadı yapacağız"

Beşiri ilçesinin Onbaşı Mahallesinde yaşayan Yasemin Kartal, arıcılığa merakının olduğunu ve projeye başvurarak arılı kovan desteğinden faydalandığını belirterek, "Birkaç ay içerisinde bal hasadı yapacağız. Fazla bal üretebilirsek satarak aile ekonomisine katkı sağlayacağız" dedi.

Beşiri'nin Oğuz köyünde girişimci Adil Alakuş da ilk kez arıcılığa başladığını anlattı.

Alakuş, "Bu yıl yapacağımız bal hasadı ile kendi ihtiyacımızı karşılayacak, eş, dost, akrabalara bal vereceğiz. Gelecek yıllarda kovan sayımızı artırarak arıcılığı geniş kapsamlı yapacağız" diye konuştu.