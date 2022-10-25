Trabzon 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, Of ilçesine bağlı Uluağaç Mahallesi'nde 31 Ağustos 2021'de kızları Yaren (10), Hiranur (7) ve Elif Beyza Göktaş'ı (4) tabancayla vurarak öldüren tutuklu sanık Emre Göktaş, Iğdır S Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumundan Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi üzerinden katıldı.

"Üstsoy veya altsoydan birine ya da eş veya kardeşe karşı, çocuğa ya da beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı kasten öldürme" suçundan 3 kez ağırlaştırılmış hapisle cezalandırılması istenen sanık Göktaş'ın avukatı, sanığın "cezai ehliyetinin tam" olduğunu bildiren rapora itiraz etti.

İtirazı kabul eden mahkeme heyeti, İstanbul Adli Tıp Kurumundan sanığın akıl sağlığının yerinde olup olmadığına dair rapor istenmesine ve tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.