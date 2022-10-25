Beypazarı, tarihi evleri, tarımıyla olduğu kadar doğal güzellikleriyle de ilgi çekiyor. Sonbaharla birlikte ilçenin yaylaları ayrı güzelliğe büründü.

Karaşar Mahallesi Muhtarı Paşa Mehmet Gürlek, Karaşar yaylalarının sonbahar güzelliğine büründüğünü ve Çukurören Yaylası'nda muhteşem güzelliklerin oluştuğunu söyledi.

Mahalleye 6 kilometre mesafede bulunan Çukuröran Yaylası'nın göleti, yayla evleri, renk cümbüşüyle muhteşem güzellikte olduğunu anlatan Gürlek, "Yaylaya mahallemiz içinde geçilerek gidiliyor. Göl kenarında piknik yapabiliyorsunuz. İstediğiniz gibi gezerek yaylanın da tadını çıkarıyorsunuz. Yalnız insanlardan bir isteğim var. Lütfen çöplerini dönerken yanlarında götürsünler, yaylada bırakmasınlar" dedi.