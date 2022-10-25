Haber Giriş: 25 Ekim 2022 Salı 15:45Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ankara'nın tarihi ve turistik ilçesi Beypazarı'nda sonbahar
[Fotograf: AA]
Başkentin tarihi ve turistik ilçesi Beypazarı yaylalarında sonbahar güzelliği yaşanıyor.
Beypazarı, tarihi evleri, tarımıyla olduğu kadar doğal güzellikleriyle de ilgi çekiyor. Sonbaharla birlikte ilçenin yaylaları ayrı güzelliğe büründü.
Karaşar Mahallesi Muhtarı Paşa Mehmet Gürlek, Karaşar yaylalarının sonbahar güzelliğine büründüğünü ve Çukurören Yaylası'nda muhteşem güzelliklerin oluştuğunu söyledi.
Mahalleye 6 kilometre mesafede bulunan Çukuröran Yaylası'nın göleti, yayla evleri, renk cümbüşüyle muhteşem güzellikte olduğunu anlatan Gürlek, "Yaylaya mahallemiz içinde geçilerek gidiliyor. Göl kenarında piknik yapabiliyorsunuz. İstediğiniz gibi gezerek yaylanın da tadını çıkarıyorsunuz. Yalnız insanlardan bir isteğim var. Lütfen çöplerini dönerken yanlarında götürsünler, yaylada bırakmasınlar" dedi.
Etiketler: Ankara
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