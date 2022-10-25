Çevrimova İlkokulunda görevli öğretmenler öğrencilerin merak ettiği tarihi ve turistik mekanları onlara tanıtmak için "Gezelim Görelim" projesini hazırladı.

Kapadokya'yı simgeleyen peri bacaları ve balonun maketini yapan öğretmenler öğrencilerin bu maketlerle eğlenceli zaman geçirmesini sağladı.

"Çocuklarımıza coğrafya bilgisi de vermiş oluyoruz"

Çevrimova İlkokulu Müdürü Veysi Menekşe, öğrencileri farklı aktivitelerle buluşturmak istediklerini anlattı.

Uyguladıkları "Gezelim Görelim" projesiyle öğrencilere tanınmış kişileri, tarihi ve turistik mekanları tanıtmayı hedeflediklerini vurgulayan Menekşe, "Projeye Neşet Ertaş'ı tanıtmakla başladık. Merak ettikleri Brezilya'yı onlara tanıttık. Son olarak Kapadokya'nın tanıtımını yaptık. Öğrencilerimizle oraya gidemeyeceğimiz için Kapadokya'yı onların ayağına getirmeye çalıştık. Bu minyatürlerden oluşan alanda çocuklarımız uçan balonla tanıştı, balonun çalışma prensibini öğrendi, peri bacalarını gördü, bunların nasıl oluştuğunu öğrendi. Çocuklarımıza böylece coğrafya bilgisi de vermiş oluyoruz" dedi.