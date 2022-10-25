Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan hemşire Emine A (26), dün olayın ardından ameliyata alındı.

Yaklaşık 13 saat süren ameliyatın ardından yoğun bakım ünitesine alınan Emine A'nın sabah saatlerinde duran kalbinin müdahaleyle çalıştırıldığı öğrenildi.

Emine A'nın hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi.

Aynı silahla intihar girişiminde bulunan Hüseyin B'nin de yoğun bakım ünitesinde tedavisinin sürdüğü vurgulandı.

Hüseyin B'nin olay günü üzerinde "Sevdam bir nefes gibi çekmezsem ölürüm" yazılı çiçekle Emine A'nın yanına gittiği öğrenildi.

Hemşireyi yaralayıp intihar girişiminde bulunmuştu

Cumhuriyet Mahallesi Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı'ndaki Kanser Erken Teşhis Tarama ve Eğitim Merkezine gelen Hüseyin B, burada görevli hemşire Emine A. ile henüz bilinmeyen nedenle tartışmış, tartışmanın ardından Hüseyin B, tabancayla Emine A'yı vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladıktan sonra aynı silahla intihar etmek istemişti.

Hüseyin B'nin daha önce de sağlık ocağına geldiği ve Emine A'ya çeşitli hediyeler vererek arkadaşlık teklif ettiği ancak her seferinde olumsuz yanıtlar aldığı iddia edilmişti.