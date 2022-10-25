Haber Giriş: 25 Ekim 2022 Salı 15:26Son Güncelleme: Kaynak: AA
Öğrencisini darbettiği öne sürülen öğretmen gözaltına alındı
Manisa'da öğrencisini darbettiği öne sürülen öğretmen gözaltına alındı. Ailesi tarafından hastaneye götürülen öğrencinin ayağında kırık tespit edildi. Öğretmen ise açığa alındı.
İddiaya göre, kentteki bir ortaokulda görev yapan öğretmen Ö.K, ders sırasında pet şişeyle oynadığı gerekçesiyle uyardığı öğrencisi Y.Ç'yi sınıfta darbetti.
Olay sonrası okula çağrılan öğrencinin annesi Reyhan Ç, darbedildiğini gördüğü çocuğunu hastaneye götürdü. Ayağında iki kırık ve vücudunda darp izleri belirlenen çocuk, tedavisinin ardından darp raporu verilerek taburcu edildi.
Annenin polise yaptığı şikayet sonrası yürütülen soruşturma kapsamında öğretmen Ö.K, gözaltına alındı.
İl Milli Eğitim Müdürlüğünce başlatılan idari soruşturma kapsamında da öğretmenin açığa alındığı bildirildi.
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