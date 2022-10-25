Bingöl Üniversitesi tarafından düzenlenen "2. Uluslararası Arıcılık Araştırmaları ve Sürdürülebilir Kırsal Kalkınma Stratejileri Kongresi" Recep Tayyip Erdoğan Kongre Merkezi'nde başladı.

Kongrenin açılışında konuşan Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanı Cemil Başpınar, Bingöl Üniversitesinin büyüyen ve gelişen bir üniversite olduğunu söyledi.

Mühendislik fakültelerinin olduğu üniversitelerde mutlaka patent araştırmasının öğretilmesi gerektiğini anlatan Başpınar, "Türkiye'de 1200'ün üzerinde coğrafi işaretli ürün var. Şehirlerimizin şu anda sahip olduğu coğrafi işaretlerden mahrum olduğunu düşünsek daha az renkli, derinlikli şehirler karşımıza çıkar. O bakımdan coğrafi işaret önemli. Ürünlerin tescil edilmesi ve tescile uygun üretilmesi son derece önemli. Bingöl'ün şu anda 4 coğrafi işareti var. Süreç içerisinde Bingöl'ün tüm değerleri tescil edilecektir, diye ümit ediyorum. Bir yanıyla bu bir başlangıç. Bundan sonra yapılması gereken çok şey var" dedi.

Başpınar daha sonra, Bingöl balına Bingöl Üniversitesinin yaptığı başvuru üzerine Türk Patent ve Marka Kurumunca verilen coğrafi işaret tescil belgesini Rektör Prof. Dr. İbrahim Çapak'a takdim etti.