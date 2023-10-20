Açık 20ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 20.10.2023 10:52

3 ilde sahte ilaç operasyonu: 11 gözaltı

İstanbul merkezli üç ilde düzenlenen sahte ilaç operasyonunda 11 şüpheli gözaltına alındı.

3 ilde sahte ilaç operasyonu: 11 gözaltı

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlarla Soruşturma Bürosunca, yurt dışından kaçak yollarla getirilen ham maddeler ile sahte ilaç üreten, depolayan, satan işletme ve şüpheliler hakkında soruşturma başlatıldı.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, soruşturma kapsamında, bunların maddi değeri yüksek Multiple Skleroz (MS), Spinal Müsküler Atrofi (SMA) ve kanser hastalıkları için üretilen ilaçlar olduğunu, bir kısmının yurt dışına kaçak yollarla gönderildiğini, bir kısmının ise ecza depoları ve eczanelerde satışının gerçekleştirildiğini tespit etti.

Bakırköy Sulh Ceza Hakimliğince alınan karar ile örgütlü bir şekilde kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye sokacak ilaçlar üreten, depolayan, satan şüphelilerin gözaltına alınması, sahte ilaçların tespiti ve muhafazası için İstanbul, Sakarya, Bursa'da 47 adreste arama yapıldı.

Aramada çok sayıda sahte ilaca el konurken 11 şüpheli gözaltına alındı.

ETİKETLER
Bursa İstanbul Sakarya
Sıradaki Haber
Rize’de tefecilik operasyonu: 3 gözaltı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
14:21
8 milyar yıllık radyo dalgaları tespit edildi
14:15
Bakan Kacır: Yatırım iştahından ziyadesiyle memnunuz
14:04
Türk savunma ürünlerinin cazibesi artıyor
14:04
Nijerya ile AB'den 900 milyon euroluk anlaşma
13:53
Hollanda'dan vatandaşlarına "Lübnan'a seyahat etmeyin" uyarısı
13:50
Fransa'da çoğalan sahte bomba ihbarlarıyla ilgili 22 soruşturma açıldı
Gazze'de cuma namazı
Gazze'de cuma namazı
FOTO FOKUS
İsrail'in hava saldırılarında yaralananlar Şifa Hastanesi'ne getiriliyor
İsrail'in hava saldırılarında yaralananlar Şifa Hastanesi'ne getiriliyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ