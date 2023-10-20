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Güncel
AA 20.10.2023 10:37

Bursa'da verimliliğin artırılması amacıyla çiftçilere tarım makinesi hibe edildi

Bursa Büyükşehir Belediyesince, Bursa İli Hayvancılığı Geliştirme Birliği destekleriyle temin edilen tarım makineleri çiftçilere dağıtıldı.

Bursa'da verimliliğin artırılması amacıyla çiftçilere tarım makinesi hibe edildi

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, kentte kırsal kalkınmayı sağlayarak köyden kente göçün önüne geçmeyi hedefleyen Büyükşehir Belediyesi, çiftçilere yönelik makine ve ekipman desteğini sürdürüyor. Bu kapsamda 15 ilçedeki kırsal mahalle muhtarlıklarına 33 salça makinesi ve 19 ceviz soyma makinesi dağıtımı yapıldı. Ayrıca üreten kadınların desteklenmesi amacıyla da kırsal mahallelerdeki kadın kooperatif ve derneklerine de 3 erişte kesme makinesi, 1 hamur yoğurma makinesi ve 1 meyve kurutma fırını teslim edildi.

Orhangazi ilçesindeki makinelerin teslim törenine Orhangazi Belediye Başkanı Bekir Aydın, HAGEL Meclis Başkanvekili Selami Ekeman ile kadın kooperatif temsilcileri ve muhtarlar katıldı. Gemlik'teki dağıtım töreninde ise Büyükşehir Belediye Meclisi Üyesi Ercan Barutçuoğlu hazır bulundu.

İznik'te yapılan dağıtımda, İznik Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Bektaş, Yenişehir'deki dağıtımda da Yenişehir Belediye Başkan Yardımcısı Mesut Bedel yer aldı.

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