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Güncel
AA 20.10.2023 10:02

Kahramanmaraş'ta DEAŞ üyesi yakalandı

Kahramanmaraş'ta terör örgütü DEAŞ'e yönelik düzenlenen operasyonda bir şüpheli gözaltına alındı.

Kahramanmaraş'ta DEAŞ üyesi yakalandı

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, silahlı terör örgütü DEAŞ üyelerinin yakalanmasına yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma yürüttü.

Ekipler, Dulkadiroğlu ilçesinde belirlenen adrese düzenledikleri operasyonda, yabancı uyruklu A.H'yi gözaltına aldı.

Şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Öte yandan jandarma ekiplerinin, sosyal medyada PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütü propagandası yaptıklarını tespit ettiği N.T. ile G.A'nın yakalanması için çalışma başlattığı bildirildi.

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