Düzce'de karbonmonoksit gazından etkilenen çift hastaneye kaldırıldı

Fatih Mahallesi Fehmi Öney Sokak'taki sitede yer alan dairede ikamet eden Erkan ve Esinler E. çifti, yerinden çıkan kombi bacasından sızan karbonmonoksit gazından etkilendi.
Rahatsızlanan çift, durumu sağlık ekiplerine bildirdi.
Bölgeye doğal gaz ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yarı baygın halde bulunan ve ilk müdahalelerinin ardından Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan karı kocanın, genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Öte yandan doğal gaz ekipleri de evdeki gaz akışını kestikten sonra kombi bacasını mühürledi.