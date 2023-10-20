Kars'ta "yem ezme tesisi" çiftçilerin hizmetine sunuldu

Serhat Kalkınma Ajansı tarafından kabul edilerek 1 milyon 370 bin liraya Digor ilçesinde hayata geçirilen tesiste, saatte 3 ton yem ezme yapılarak paketlenebiliyor.

Tesis, Kars'ın yanı sıra Ardahan ve Iğdır'daki çiftçilere de hizmet verecek.

Digor Ziraat Odası Başkanı İsmet Hagi, gazetecilere, tesisin hayırlı olması temennisinde bulunarak, "Çiftçilerin yem maliyetlerini düşürmek için böyle bir proje yaptık. Çiftçinin getirdiği arpa, buğday ve mısırı eziyoruz, paketliyoruz, maliyeti de düşük oluyor. Dün itibarıyla yaklaşık 10 ton ezme yaptık. Mısırı da Iğdır'dan getiriyoruz ve ezmesini yaparak çiftçimizin hizmetine sunuyoruz. Ezme ile diğer yeme göre maliyet yüzde 20-30 daha düşük oluyor" bilgisini verdi.

Hagi, tesisin bölgedeki önemine işaret ederek, "Daha önce çiftçilerimiz kırma yem yaparak hayvanına yediriyordu. Kırma toz olduğu için hayvana zarar verip mideyi kapatıyordu. Ezme öyle değil ve kırmaya göre çok çok faydalıdır. Bunu üniversitedeki hocalarımız da söyledi. Hayvanların sindirimi açısından çok avantajlı olan ezme, hem et hem de süt verimi açısından daha faydalı" diye konuştu.