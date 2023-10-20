Açık 15.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 20.10.2023 09:42

Kars'ta "yem ezme tesisi" çiftçilerin hizmetine sunuldu

Kars'ta Digor Ziraat Odası Başkanlığının projesi kapsamında hayata geçirilen "Buğday, Mısır, Arpa ve Tritikale Ezme Yem Tesisi" çiftçiye hizmet vermeye başladı.

Kars'ta "yem ezme tesisi" çiftçilerin hizmetine sunuldu

Serhat Kalkınma Ajansı tarafından kabul edilerek 1 milyon 370 bin liraya Digor ilçesinde hayata geçirilen tesiste, saatte 3 ton yem ezme yapılarak paketlenebiliyor.

Tesis, Kars'ın yanı sıra Ardahan ve Iğdır'daki çiftçilere de hizmet verecek.

Digor Ziraat Odası Başkanı İsmet Hagi, gazetecilere, tesisin hayırlı olması temennisinde bulunarak, "Çiftçilerin yem maliyetlerini düşürmek için böyle bir proje yaptık. Çiftçinin getirdiği arpa, buğday ve mısırı eziyoruz, paketliyoruz, maliyeti de düşük oluyor. Dün itibarıyla yaklaşık 10 ton ezme yaptık. Mısırı da Iğdır'dan getiriyoruz ve ezmesini yaparak çiftçimizin hizmetine sunuyoruz. Ezme ile diğer yeme göre maliyet yüzde 20-30 daha düşük oluyor" bilgisini verdi.

Hagi, tesisin bölgedeki önemine işaret ederek, "Daha önce çiftçilerimiz kırma yem yaparak hayvanına yediriyordu. Kırma toz olduğu için hayvana zarar verip mideyi kapatıyordu. Ezme öyle değil ve kırmaya göre çok çok faydalıdır. Bunu üniversitedeki hocalarımız da söyledi. Hayvanların sindirimi açısından çok avantajlı olan ezme, hem et hem de süt verimi açısından daha faydalı" diye konuştu.

ETİKETLER
Kars
Sıradaki Haber
KAYÜ'de "Gacer" buğdayı tanıtıldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:15
TMSF, 2 şirketi satışa çıkardı
11:19
Depremin ardından incelenen 17 çimento firması için soruşturma kararı alındı
11:13
Avrupa’da ekonomi yavaşlarken işten çıkarma dalgasına yeni şirketler katılıyor
11:12
Aydın'da zincirleme trafik kazası: 1 ölü, 5 yaralı
11:06
Anadolu Otoyolunun Düzce geçişinde sis etkili olan sis görüş mesafesini düşürdü
10:57
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sağlıkta yapay zeka tartışmaları ufkumuzu açacak
Işık Dağı’nda yıldızlı gece
Işık Dağı’nda yıldızlı gece
FOTO FOKUS
Türkiye'nin ilk "sıfır atık adası"
Türkiye'nin ilk "sıfır atık adası"
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ