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Güncel
AA 20.10.2023 09:35

KAYÜ'de "Gacer" buğdayı tanıtıldı

Kayseri Üniversitesi Develi Hüseyin Şahin Meslek Yüksekokulu ev sahipliğinde "Gacer" buğdayının tanıtılması amacıyla etkinlik düzenlendi.

KAYÜ'de "Gacer" buğdayı tanıtıldı

KAYÜ'den yapılan açıklamaya göre, Develi Seyrani Kampüsü'ndeki Hüseyin Şahin MYO'da düzenlenen etkinliğe, Rektör Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, Develi Kaymakamı Yusuf Turan, Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, ORAN Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Ahmet Emin Kilci ile çok sayıda akademisyen ve öğrenci katıldı.

Karamustafa, etkinlikte, üniversite olarak ata tohumlarının tespiti ve araştırmalarına yönelik çalışmalar yaptıklarını belirtti.

Turan, Cabbar ve Kilci de yaptıkları konuşmalarda ata tohumları ile Develi Gacer buğdayının önemine değindi.

Etkinlik sonunda öğrencilere ve davetlilere, Gacer buğdayından yapılan pilav ikram edildi.

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