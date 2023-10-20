KAYÜ'de "Gacer" buğdayı tanıtıldı

KAYÜ'den yapılan açıklamaya göre, Develi Seyrani Kampüsü'ndeki Hüseyin Şahin MYO'da düzenlenen etkinliğe, Rektör Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, Develi Kaymakamı Yusuf Turan, Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, ORAN Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Ahmet Emin Kilci ile çok sayıda akademisyen ve öğrenci katıldı.

Karamustafa, etkinlikte, üniversite olarak ata tohumlarının tespiti ve araştırmalarına yönelik çalışmalar yaptıklarını belirtti.

Turan, Cabbar ve Kilci de yaptıkları konuşmalarda ata tohumları ile Develi Gacer buğdayının önemine değindi.

Etkinlik sonunda öğrencilere ve davetlilere, Gacer buğdayından yapılan pilav ikram edildi.