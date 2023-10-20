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Güncel
İHA 20.10.2023 09:22

Niğde’de tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 15 kişi yaralandı

Niğde’de tarım işçilerini taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 15 kişi yaralandı.

Niğde’de tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 15 kişi yaralandı

Kaza, akşam saatlerinde Niğde-Kayseri karayolunda meydana geldi.

Tarım işçilerini taşıyan H.K. idaresindeki minibüs, Ovacık köyü yakınlarında kontrolden çıkarak devrildi. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık ekibi ile birlikte, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada araç sürücüsü H.K. ile araçta bulunan M.T, F.K, S.D, E.Ö, H.S, R.K, A.K, Z.Ü, S.D, S.T, B.A, H.B, B.D, N.A. yaralandı. Yaralılar, kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Niğde-Kayseri karayolunda kaza nedeniyle trafik bir süre tek yönlü olarak sağlandı. 

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