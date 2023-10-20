İstanbul'da hafriyat kamyonu terörü: 2 polis ağır yaralı

Polislerin "dur" ihtarına uymayan hafriyat kamyonu, Aydınevler Mahallesi Altayçeşme Kavşağı'nda polis aracına çarptı.

Yaşanan kaza sonucu 2 polis memuru ağır yaralanırken, sürücüsünün adı öğrenilemeyen hafriyat kamyonu kaçmaya devam etti.

Yaralanan polisler, sağlık görevlileri tarafından olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Emniyet ekiplerinin başlattığı takip sırasında da çok sayıda otomobile ve taksiye çarpan hafriyat kamyonu, Ataşehir'de polislerin açtığı ateş sonucu İnönü Mahallesi Ulubatlı Hasan Sokak'ta durduruldu.

Geçtiği ana cadde ve sokaklarda çok sayıda otomobile çarpan sürücü, gözaltına alındı.

Hafriyat kamyonu sürücüsünün alkollü olduğu iddia edildi.