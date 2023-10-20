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Güncel
AA 20.10.2023 09:26

İstanbul'da hafriyat kamyonu terörü: 2 polis ağır yaralı

Maltepe'de polislerin "dur" ihtarına uymayarak ekip aracına çarpıp kaçan hafriyat kamyonu Ataşehir'de durdurulurken, sürücü gözaltına alındı. Kazada ekip aracındaki 2 polis memuru ağır yaralandı.

İstanbul'da hafriyat kamyonu terörü: 2 polis ağır yaralı
[Fotograf: AA]

Polislerin "dur" ihtarına uymayan hafriyat kamyonu, Aydınevler Mahallesi Altayçeşme Kavşağı'nda polis aracına çarptı.

Yaşanan kaza sonucu 2 polis memuru ağır yaralanırken, sürücüsünün adı öğrenilemeyen hafriyat kamyonu kaçmaya devam etti.

Yaralanan polisler, sağlık görevlileri tarafından olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

İstanbul'da hafriyat kamyonu terörü: 2 polis ağır yaralı

Emniyet ekiplerinin başlattığı takip sırasında da çok sayıda otomobile ve taksiye çarpan hafriyat kamyonu, Ataşehir'de polislerin açtığı ateş sonucu İnönü Mahallesi Ulubatlı Hasan Sokak'ta durduruldu.

İstanbul'da hafriyat kamyonu terörü: 2 polis ağır yaralı

Geçtiği ana cadde ve sokaklarda çok sayıda otomobile çarpan sürücü, gözaltına alındı.

Hafriyat kamyonu sürücüsünün alkollü olduğu iddia edildi.

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