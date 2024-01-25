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TRT Haber 25.01.2024 11:38

2024 yılının en büyük teknoloji etkinliği IT Forum CxO kayıtları devam ediyor

Altıncısı “Shaping the Future” ana teması ile düzenlenecek IT Forum CxO Etkinliği bu sene 7 Mart 2024 tarihinde Bilişim Vadisi, Kocaeli'nin Gebze ilçesinde gerçekleşiyor.

2024 yılının en büyük teknoloji etkinliği IT Forum CxO kayıtları devam ediyor

Teknoloji Sağlayıcı firmalar, Perakende, E-Ticaret, Sağlık, Üretim, Holding, Enerji, Giyim, Gıda gibi sektörlerden; Kamu Kurumları, Operatörler, Bankalar, Veri Bilimciler, İş Analistleri, Medya Kuruluşları ve Derneklerin olacağı bu etkinliğe 15+ farklı ülkeden, 10+ farklı sektörden 750+ üst düzey yöneticinin dahil olması bekleniyor.

Genel olarak; 2024 Trend Teknolojileri, 5G, IoT, Yapay Zeka, Büyük Veri ve Siber Güvenlik, Akıllı Şehirler, Mobiilite, Finans Teknolojileri, Bio Teknoloji, Son Teknoloji Vaka Çalışmaları gibi konular ele alınacaktır.
  

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