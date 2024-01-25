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Güncel
AA 25.01.2024 11:33

Mersin'de "sazan sarmalı" yöntemiyle dolandırıcılık: 2 tutuklama

Malatya'da bir internet sitesi üzerinden satışa sunulan aracı satın almak isteyen kişiyi "sazan sarmalı" olarak bilinen yöntemle dolandırmaya çalışırken yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.

Mersin'de "sazan sarmalı" yöntemiyle dolandırıcılık: 2 tutuklama
[Fotograf: AA]

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Malatya'da yaşayan Murat D, bir internet sitesinin ilandaki aracı satın almak için görüştüğü N.Ç. ile S.D'nin yönlendirmesiyle araç sahibi Adem Ş'nin hesabına 1 milyon liralık satış bedelini aktardı.

N.Ç. lie S.D, eş zamanlı olarak irtibata geçtikleri araç sahibinin hesabındaki paranın kendi hesaplarına transferini sağladı.

Dolandırılmak istendiklerini anlayan tarafların şikayeti üzerine harekete geçen polis, "sazan sarmalı" yöntemini kullanan şüphelilerin Mersin'de olduğunu belirledi.

Asayiş Şubesi ekipleri, hesaplarına bloke koydurdukları zanlıları, parayı çekmek için banka şubesine gittikleri sırada suçüstü yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinde yaklaşık 3 milyon liralık dolandırıcılık olayına karıştıkları tespit edilen N.Ç. ile S.D. adliyeye sevk edildi.

Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan zanlılar tutuklandı.

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