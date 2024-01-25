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Güncel
AA 25.01.2024 10:35

Çaldıkları otomobillin yakıtı bitince benzinlikte yakalandılar

Bursa'da 2 araç hırsızlığına karışan şüpheliler çaldıkları otomobillerden birinin yakıtı bitince benzin istasyonunda kıskıvrak yakalandı.

Çaldıkları otomobillin yakıtı bitince benzinlikte yakalandılar

Bursa'da oto hırsızlık suçu başta olmak üzere 27 adet suç kaydı olan A.Y., park halindeki otomobili gözüne kestirdi. Bir süre çevreyi yoklayan A.Y., uygun zamanı bulduğu an aracın kapısını zorla açarak girdi.

O sırada otomobilin çalındığı fark eden sahipleri bağırmasıyla A.Y. panik yaparak duvara vurdu. A.Y. arkasına bile bakmadan kaçarken o anlar bir evin güvenlik kamerasına yansıdı.

Otomobil sahiplerinin ihbarı üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Olayın yaşandığı mahallede bulunan güvenlik kameralarını incelemeye alan ekipler kısa sürede şüpheliyi belirledi.

Petrol istasyonunda yakalandılar

Ertesi gün A.Y. ile arkadaşı M.D. yeniden başka bir otomobili çalarak kayıplara karıştı.

Yapılan soruşturma neticesinde şüphelilerin çaldıkları araç ile yakıtlarının bittiği ve petrole ittiklerini öğrenmesiyle birlikte düğmeye bastı.

Kısa sürede olay yerine giden ekipler şüphelileri petrol istasyonunda kıskıvrak yakaladı.

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