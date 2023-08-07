2023 LGS 2. nakil tercih sonuçları açıklandı... LGS 2. nakil tercih sonucu sorgulama...

Liselere Geçiş Sistemi kapsamındaki yerleştirme sonuçlarının ilan edilmesinin ardından nakil süreci başlamıştı.

31 Temmuz ile 4 Ağustos arasında yapılan ikinci dönem nakil tercih sonuçları bugün açıklandı.

LGS 2023 2. nakil dönemi yerleştirme sonuçları sorgulama

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında, yerleştirmeye esas ikinci nakil sonuçlarına "meb.gov.tr" adresinden ulaşılabiliyor.

LGS 2023 2. NAKİL DÖNEMİ YERLEŞTİRME SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

Boş kalan kontenjanlara, hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonlarınca Yerleştirme Başvuruları 08-16 Ağustos 2023 tarihleri arası alınacak.

İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonları Yerleştirmeleri 18 Ağustos 2023 tarihinde tamamlanacak.

2023 Yılı Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu'na ulaşmak için tıklayınız.