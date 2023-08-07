Birleşik Krallık'ta konut fiyatları düşüşünü 4. aya taşıdı

Halifax Konut Fiyat Endeksi'ne göre, ülkede konut fiyatları yıllık bazda ise yüzde 2,4 azaldı.

Temmuzda görülen yüzde 0,3 düşüşle, Birleşik Krallık'ta şu anda ortalama konut fiyatı 285 bin 44 sterlin olarak hesaplandı.

Halifax Mortgage Direktörü Kim Kinnaird, verilere ilişkin değerlendirmesinde, ortalama konut fiyatlarının aylık bazda bin sterlin azaldığını belirterek, "Bu üst üste dördüncü aylık gerileme olmasına rağmen, tüm aylık düşüşler yüzde 0,5'in altında oldu. Fiyatlar gerçekte son 6 ayda çok az değişiklik gösterdi. Temmuzda, konut fiyatlarındaki yıllık düşüş hızı da yavaşladı. Bu veriler, zorlu ekonomik koşullar karşısında konut piyasasının direnç sergilemeye devam ettiğini gösteriyor." ifadelerini kullandı.

Konut piyasasına ilişkin öngörülerin ülke ekonomisinin performansıyla yakından ilişkili olduğunu kaydeden Kinnaird, maaşlardaki güçlü büyüme dahil olmak üzere birkaç faktörün destekleyici olduğunu aktardı.