Açık 27.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 07.08.2023 10:07

Birleşik Krallık'ta konut fiyatları düşüşünü 4. aya taşıdı

Birleşik Krallık'ta ortalama konut fiyatı temmuzda aylık bazda yüzde 0,3 geriledi ve fiyatlarda üst üste dört ay düşüş görüldü.

Birleşik Krallık'ta konut fiyatları düşüşünü 4. aya taşıdı
[Fotograf: AA]

Halifax Konut Fiyat Endeksi'ne göre, ülkede konut fiyatları yıllık bazda ise yüzde 2,4 azaldı.

Temmuzda görülen yüzde 0,3 düşüşle, Birleşik Krallık'ta şu anda ortalama konut fiyatı 285 bin 44 sterlin olarak hesaplandı.

Halifax Mortgage Direktörü Kim Kinnaird, verilere ilişkin değerlendirmesinde, ortalama konut fiyatlarının aylık bazda bin sterlin azaldığını belirterek, "Bu üst üste dördüncü aylık gerileme olmasına rağmen, tüm aylık düşüşler yüzde 0,5'in altında oldu. Fiyatlar gerçekte son 6 ayda çok az değişiklik gösterdi. Temmuzda, konut fiyatlarındaki yıllık düşüş hızı da yavaşladı. Bu veriler, zorlu ekonomik koşullar karşısında konut piyasasının direnç sergilemeye devam ettiğini gösteriyor." ifadelerini kullandı.

Konut piyasasına ilişkin öngörülerin ülke ekonomisinin performansıyla yakından ilişkili olduğunu kaydeden Kinnaird, maaşlardaki güçlü büyüme dahil olmak üzere birkaç faktörün destekleyici olduğunu aktardı.

ETİKETLER
İngiltere
Sıradaki Haber
Tekirdağ'da araç ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
10:26
YKS tercihleri için yarın son gün
10:22
Çorum'da şap alarmı: 15 köy karantinada
10:15
LGS ikinci nakil sonuçları açıklandı
10:13
Nesli tükenmekte olan kırmızı sırtlan 43 yıl sonra ilk kez görüldü
10:23
MSB: Sınırda 1'i PKK'lı 2 kişi yakalandı
10:02
Borsa'da yeni rekor
Endonezya'da kahve hasadı
Endonezya'da kahve hasadı
FOTO FOKUS
Elazığ'da kontrolden çıkan araç kafeye daldı
Elazığ'da kontrolden çıkan araç kafeye daldı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ