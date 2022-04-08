YDS 2022 yılında 10 Nisan’da yapılacak. Sonuçlar ise 6 Mayıs tarihinde açıklanacak.

Sınav günü saat 10.00’a kadar adayların sınav binalarına alınma işlemleri tamamlanacak. Adaylar saat 10.00’dan sonra sınav binalarına, sınavın cevaplama süresi başladıktan sonra sınav salonlarına alınmayacaklar.

YDS saat kaçta başlayacak?

Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2022-YDS/1) 10 Nisan 2022 tarihinde uygulanacak. Sınav, saat 10.15’de başlayacak ve 3 saat (180 dakika) sürecektir.

Sınavın geçerlilik süresi, kurumların kendi mevzuatındaki geçerlilik süresi olacaktır. Ayrıca kurumlar kendilerine uygun geçerlilik süresi belirleyebileceklerdir.