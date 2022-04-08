Haber Giriş: 8 Nisan 2022 Cuma 13:59Son Güncelleme: Kaynak: Diyanet
8 Nisan Cuma Kayseri iftar vakti... 2022 Ramazan İmsakiyesi
Kayseri’de iftar saat kaçta? Kayseri’de akşam ezanı ne zaman okunacak? İşte Diyanet’in yayınladığı Kayseri 2022 Ramazan İmsakiyesi…
KAYSERİ SAHUR VE İFTAR SAATLERİ 2022
8 Nisan 2022 Kayseri iftar saati: 19.14
|GÜN
|TARİH
|İMSAK
|GÜNEŞ
|ÖĞLE
|İKİNDİ
|AKŞAM
|YATSI
|1
|02.04.2022 Cumartesi
|04:51
|06:15
|12:47
|16:20
|19:09
|20:27
|2
|03.04.2022 Pazar
|04:49
|06:13
|12:46
|16:21
|19:10
|20:28
|3
|04.04.2022 Pazartesi
|04:47
|06:12
|12:46
|16:21
|19:11
|20:30
|4
|05.04.2022 Salı
|04:46
|06:10
|12:46
|16:21
|19:12
|20:31
|5
|06.04.2022 Çarşamba
|04:44
|06:09
|12:46
|16:22
|19:13
|20:32
|6
|07.04.2022 Perşembe
|04:42
|06:07
|12:45
|16:22
|19:13
|20:33
|7
|08.04.2022 Cuma
|04:40
|06:06
|12:45
|16:22
|19:14
|20:34
|8
|09.04.2022 Cumartesi
|04:38
|06:04
|12:45
|16:23
|19:15
|20:35
|9
|10.04.2022 Pazar
|04:37
|06:03
|12:45
|16:23
|19:16
|20:37
|10
|11.04.2022 Pazartesi
|04:35
|06:01
|12:44
|16:23
|19:17
|20:38
|11
|12.04.2022 Salı
|04:33
|06:00
|12:44
|16:23
|19:18
|20:39
|12
|13.04.2022 Çarşamba
|04:31
|05:58
|12:44
|16:24
|19:19
|20:40
|13
|14.04.2022 Perşembe
|04:30
|05:57
|12:43
|16:24
|19:20
|20:42
|14
|15.04.2022 Cuma
|04:28
|05:55
|12:43
|16:24
|19:21
|20:43
|15
|16.04.2022 Cumartesi
|04:26
|05:54
|12:43
|16:25
|19:22
|20:44
|16
|17.04.2022 Pazar
|04:24
|05:53
|12:43
|16:25
|19:23
|20:45
|17
|18.04.2022 Pazartesi
|04:23
|05:51
|12:43
|16:25
|19:24
|20:47
|18
|19.04.2022 Salı
|04:21
|05:50
|12:42
|16:25
|19:25
|20:48
|19
|20.04.2022 Çarşamba
|04:19
|05:48
|12:42
|16:25
|19:26
|20:49
|20
|21.04.2022 Perşembe
|04:17
|05:47
|12:42
|16:26
|19:27
|20:50
|21
|22.04.2022 Cuma
|04:16
|05:46
|12:42
|16:26
|19:28
|20:52
|22
|23.04.2022 Cumartesi
|04:14
|05:44
|12:41
|16:26
|19:29
|20:53
|23
|24.04.2022 Pazar
|04:12
|05:43
|12:41
|16:26
|19:30
|20:54
|24
|25.04.2022 Pazartesi
|04:11
|05:42
|12:41
|16:27
|19:31
|20:56
|25
|26.04.2022 Salı
|04:09
|05:40
|12:41
|16:27
|19:32
|20:57
|26
|27.04.2022 Çarşamba
|04:07
|05:39
|12:41
|16:27
|19:33
|20:58
|
Kadir Gecesi
|27
|28.04.2022 Perşembe
|04:05
|05:38
|12:41
|16:27
|19:34
|21:00
|28
|29.04.2022 Cuma
|04:04
|05:36
|12:40
|16:27
|19:35
|21:01
|29
|30.04.2022 Cumartesi
|04:02
|05:35
|12:40
|16:28
|19:36
|21:02
|30
|01.05.2022 Pazar
|04:01
|05:34
|12:40
|16:28
|19:36
|21:04
|
02 Mayıs 2022 Pazartesi Ramazan Bayramının 1. Günüdür.
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