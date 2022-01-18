MSB Kara Kuvvetleri Komutanlığının yayınladığı ilanda en az ilkokul mezunu 4500 sözleşmeli er ve erbaş alımı yapacağını duyurdu.

Başvurular https://personeltemin.msb.gov.tr adresinden e-devlet ile giriş yapılarak gerçekleştirilecek.

Sözleşmeli Er başvuru şartları neler?

Genel Şartlar;

Türk vatandaşı ve erkek olmak,

Askerî okullardan ve Türk Silahlı Kuvvetlerinden her ne sebeple olursa olsun ilişiği kesilmemiş olmak,

Türk Silahlı Kuvvetlerinde daha evvel subay, astsubay, uzman jandarma ya da uzman erbaş, sözleşmeli erbaş ve er olarak istihdam edilmemiş olmak,

Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak,

Herhangi bir Suç Hükümlülüğü Olmamak,

Taksirli suçlar hariç olmak üzere bir suçtan bir ay ya da daha çok hapis cezası ile mahkûm olmamak,

Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verdiği yapı, oluşum ya da gruplara ya da terör örgütlerine üyeliği, mensubiyeti ya da iltisakı ya da bunlarla irtibatı bulunmamak,

Terör örgütleriyle eylem birliği amacıyla da olmamış, bu örgütlere yardım etmemiş, kamu imkân ve kaynaklarını bu örgütleri desteklemeye yönelik kullanmamış ya da kullandırmamış, bu örgütlerin propagandasını yapmamış olmak,

Askerlik hizmetini yapmakta iken müracaat eden adaylardan, askerlik hizmetinin en az 3 aylık kısmını tamamlayanlar amacıyla Birlik Komutanlıklarından Nitelik Belgesi almış olmak,

Boy ve kilo standartları tablosunda (Ek-3) belirti edilen değerler amacıylade bulunmak (Sözleşmeli er adaylarında ağırlık üst sınırı tablodaki üst sınırdan 10 kg çok olabilir.),

Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik K.lığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinde Sözleşmeli Erler amacıyla belirti edilen şartları taşımak,

Öğrenimini kendi adına yapmış olmak ya da rastgele bir kurum ya da kuruluşa karşı hizmet ya da tazminat yükümlülüğü bulunmamaktır,

Özel Şartlar;

Yaş Şartı:

Askerlik hizmetini erbaş ve er olarak tamamlamış olanlardan, 25 yaşını bitirmemiş (01 1997 tarihinden sonra doğanlar),

Askerlik hizmetine başlamamış ya da askerlik hizmetini tamamlamamış olanlardan, 01 Ocak 2022 tarihi itibariyle 20 yaşından gün almış ve 25 yaşını bitirmemiş (01 Ocak 1997 tarihi ile 31 Aralık 2002 tarihleri arasında doğanlar)

Eğitim Şartı:

En az ilköğretim ya da vatan dışındaki dengi okul mezunu olmak.



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