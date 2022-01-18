Haber Giriş: 18 Ocak 2022 Salı 13:52Son Güncelleme: Kaynak: AA
Amasya'da otomobilinde uyuşturucu ele geçirilen şüpheli tutuklandı
[Fotoğraf: AA]
Amasya'nın Merzifon ilçesinde otomobilinde uyuşturucu ele geçirilen şüpheli tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, ilçe genelinde uyuşturucu ticaretini ve kullanımını önlemek amacıyla yaptığı çalışmalar kapsamında Buğdaylı Mahallesi'nde E.Ç. (27) idaresindeki otomobili durdurdu.
Otomobilinde 159 gram metamfetamin ele geçirilen E.Ç, gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Etiketler: Amasya Uyuşturucu Narkotik
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