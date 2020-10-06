ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, adaylar ALES başvurularını bugünden itibaren yapabilecek.

2020 ALES ne zaman yapılacak?

2020-Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2020-ALES/2), 06 Aralık 2020 tarihinde uygulanacak.

ALES başvurusu nasıl yapılır?

ALES başvuruları bugün başladı. Başvurular 12 Ekim'e kadar sürecek.

Başvurular, elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden ya da ÖSYM Aday İşlemleri mobil uygulamasından gerçekleştirilebilecek.

ALES başvurusu yapmak için tıklayınız.

2020 ALES başvuru kılavuzu yayımlandı

Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi, ÖSYM'nin internet sitesindeki 2020-ALES Kılavuzu'nda yer alıyor.

ALES başvuru kılavuzu için tıklayınız.

ALES başvurusunda HES kodu istenecek

Başvuruda HES kodu bilgisi alınacağından adayların, sınava başvuru işlemi yapmadan veya başvuru merkezlerine gitmeden önce HES kodunu edinmiş olmaları gerekiyor. Adaylar, HES kodunun nasıl edinileceği bilgisine Sağlık Bakanlığının "https://hayatevesigar.saglik.gov.tr" internet adresinden ulaşabilecek.