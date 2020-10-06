İlçeye bağlı Şahmaran, Örtülü, Akınyolu ve Elbistanhöyüğü gibi bazı mahallelerde büyükbaş hayvanlarda yüksek ateş ve bazı rahatsızlıklar görüldü.

Mahalle sakinlerinin ihbarıyla Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekiplerince yapılan incelemede, hayvanlarda sinek ısırmasıyla bulaşan üç gün hastalığı tespit edildi.

Ekipler, büyükbaş hayvan sahiplerine hastalık konusunda uyarılarda bulundu.

Serbest veteriner Bülent Durna, Arapuşağı Mahallesi'nde gazetecilere yaptığı açıklamada, halk arasında üç gün hastalığı diye tabir edilen hastalığın özellikle sonbaharda görüldüğünü ifade ederek, "Büyükbaş hayvanlarda sinek ısırmasıyla ağız ve burunda akıntı, yüksek ateş, halsizlik, iştahsızlık gibi belirtilen hastalıkta erken teşhis yapılmazsa ölümlerle karşılaşılabilir. Üreticiler hayvanlarını sık sık kontrol etsin. Sinekle mücadele etsinler. Bir de hayvanları bol suyla yıkasınlar." dedi

Durna, hasta hayvanlar için Tarım ve Orman Müdürlüğü veya veteriner hekimlerle iletişime geçilmesini istedi.

Arapuşağı Mahallesi'nde yaklaşık 25 yıldır hayvancılıkla uğraşan İbrahim Demirel, yaklaşık 35 büyükbaş hayvanı bulunduğunu, bu hastalıkla ilk defa karşılaştığını söyledi.

Demirel, bazı hayvanlarının hastalığa yakalandığını ancak bunu erken fark ederek tedavilerini yaptıklarını kaydetti.