Sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 35 AC 9221 plakalı hafif ticari araç, İzmir-Ankara kara yolu Jandarma Kavşağı'nda, Süleyman Cem Analı (35) idaresindeki 35 ABM 375 plakalı otomobille çarpıştı.

Hafif ticari araç daha sonra trafik sinyalizasyon lambasına ardından da ağaca çarptı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan hafif ticari araçtaki 2 kişi, 112 Acil Servis ekiplerince Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.