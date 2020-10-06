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Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince İlkadım ve Atakum ilçelerinde operasyon düzenlendi.
Şüphelilerin evlerindeki aramada, 12 pakette 32,34 gram sentetik uyuşturucu, 99,96 gram metamfetamin, 13,45 gram esrar ile uyuşturucu yapımında kullanılan çeşiti eşyalar ele geçirildi.
Zanlılardan A.T. uyuşturucu ticareti, Ö.T. ise uyuşturucu imalatı ve ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alındı.
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Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı
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