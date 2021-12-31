Haber Giriş: 31 Aralık 2021 Cuma 17:08Son Güncelleme: Kaynak: AA
20 araçtan akü çaldılar
[Fotoğraf: Arşiv]
Ankara'da araçlardan akü çaldıkları öne sürülen 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.
Ankara Keçiören İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Ankara'nın Yenimahalle, Sincan, Keçiören, Altındağ ilçelerinde otolardan akü çalınması olaylarına yönelik çalışma başlattı.
Çalışmalar sonucunda ekipler, 20 araçtan akü çalan 4 şüpheliyi yakaladı.
Çalınan malzemeler sahiplerine teslim edilirken, şüphelilerden 2'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Son Haberler
- 17:57
- 17:58
- 17:45
- 17:37
- 17:49
Sıradaki Haber
8 ton elektronik atık ekonomiye kazandırıldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz