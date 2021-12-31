Kayseri Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan’ın himayelerinde, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca yürütülen "Sıfır Atık Projesi" doğrultusunda okul ve camiler ile cep telefonu satan işletmelere belediye ekiplerince atık pil kutusu yerleştirdi.

6 yılda 17,5 ton elektronik atık

Bu kutularda 2021 yılında toplanan 500 kilogram atık pil ve geri dönüşümden elde edilen 7,5 ton elektronik atık, ekonomiye kazandırıldı.

Son 6 yılda ise toplam 17,5 ton elektronik atık ve 7,2 ton da atık pil topladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, geri dönüşümle Türkiye ekonomisine katkı sağladıklarını belirtti.

“Sürekli yeni projeler üretiyoruz”

Yenilikçi ve çevre dostu belediyecilik anlayışıyla projeler ve hizmetler ortaya koyduklarını belirten Çolakbayrakdar, "Doğayı ve çevreyi korumak için sürekli yeni projeler üretiyoruz. Gelecek nesillerimize daha sağlıklı ve daha yaşanabilir bir çevre bırakmak ve ülke ekonomisine katkı sağlamak amacıyla atıkların önemli olduğunu biliyoruz" ifadelerini kullandı.

Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerinin okullarda geri dönüşümle ilgili eğitim verdiğini aktaran Çolakbayrakar, şunları kaydetti:

"Bunun yanı sıra geri dönüşüm alanında yarışmalar düzenliyoruz. İlçenin çeşitli yerlerine elektronik atık toplama noktaları yerleştirdik ve yeni ambalaj atığı toplama araçlarını ilçemize kazandırdık. Bölgemizin 200 farklı noktasına kıyafet ve evsel tekstil atık kutusu yerleştirildi. Atık yağların ayrı toplanması için ilçenin 147 farklı noktasına bitkisel atık yağ toplama kutusu konuldu. Geri dönüşümle birlikte tabiatın kirlenmesine engel olunduğu gibi aynı zamanda ülke ekonomisine de katkı sağlanıyor. Bu vesile ile küçük yavrularımıza ve vatandaşlarımıza geri dönüşüme olan katkılarından dolayı çok teşekkür ediyorum."

