Manisa’da yılbaşı nedeniyle sahte ve kaçak alkol üreticilerine yönelik denetimler yapılmaya başlandı. Bu denetimler kapsamında Jandarma Komutanlığı ekipleri, alınan bilgi üzerine M.İ.G isimli şahsın, Şehzadeler ilçesi Karaağaçlı Mahallesi’ndeki ev ve eklentileri ile araçlarında arama çalışması başlattı.

Gerçekleştirilen operasyonda 375 litre el yapımı, 80 litre bandrolsüz alkollü içecek, 7 kg kaçak alkol yapımında kullanılan madde, 9 adet damıtma ile artıma cihazı ve 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Olayla ilgili adli işlemler başlatıldı.

