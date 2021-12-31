Haber Giriş: 31 Aralık 2021 Cuma 16:05Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Sahte makbuzla yardım topladılar
[Fotoğraf: DHA]
Düzce Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Bartın’daki bir camii adına Düzce'de sahte makbuzlarla yardım toplayan 2 kişiyi yakaladı.
Düzce Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları denetimler sırasında B.K ve C.U isimli şahısların iş yerlerine girerek Bartın’da yapılan bir cami adına bağış topladıklarını tespit etti.
Ekipler tarafından yapılan kontrollerde şahısların Düzce ilinde yardım toplama izinlerinin bulunmadığı belirlendi.
Üzerlerinden 900 TL para çıktı
Zabıta Karakoluna götürülen kişilerin üzerinden yardım adı altında toplanan 900 TL para çıktı. Paraya el konulurken, şahısların para aldıkları kişilere verdikleri makbuzların da sahte olduğu tespit edildi.
B.K. ve C.U.'ya "Kabahatler Kanunu" kapsamında idari para cezası uygulandı.
Etiketler: Bartın Denetim Dolandırıcılık Düzce
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