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Güncel
TRT Haber 07.07.2025 16:04

15 binden fazla aday Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi öğrencisi olmak için yarıştı

Kırgızistan'da, 15 binden fazla öğrenci, Türkiye ile Kırgızistan'ın ortaklaşa kurduğu Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi (KTMÜ) giriş sınavına başvurdu.

15 binden fazla aday Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi öğrencisi olmak için yarıştı

Manas ÖSYM tarafından düzenlenen sınava ülkedeki yüksek öğretim kurumlarına başvurma hakkı tanıyan Ulusal Genel Bilgi Ölçme Testi’nden en az 110 puan alan adaylar başvurabildi. Başvurusu onaylanan 15054 aday, 14 binada ve 318 salonda yapılan sınava girdi.

KTMÜ Rektörü Prof. Dr. Alparslan Ceylan ve Rektör Vekili Prof. Dr. Almaz İbrayev, sınavların yapıldığı salonları gezerek öğrencilere başarılar diledi.

Üniversite yönetimi ayrıca, dışarıda bekleyen velilerle sohbet ederek sorularını yanıtladı.

Üniversitede okumak isteyenlerin sayısı her geçen yıl artıyor

Daha önce 4-5 bin adayın başvurduğu sınavlara olan rağbetin üniversitenin marka değerinin yükselmesiyle son iki yılda arttığını söyleyen Ceylan, bu sene 15054 başvuruyla rekor seviyeye ulaşıldığını vurguladı.

15 binden fazla aday Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi öğrencisi olmak için yarıştı

Bu sonucu Tıp Fakültesi’ne öğrenci kabul etmeye başlamalarının da etkilediğini ifade eden Ceylan, üniversitenin her geçen yıl daha da geliştiğinin, Tıp Fakültesi ile Kırgız Dili ve Edebiyatı Programı’nı açmalarının da hem katma değeri arttıran hem de 30. kuruluş yıl dönümünü taçlandıran bir gelişme olduğunun altını çizdi.

Bilimin ve kültürün merkez üssü

Rektör Ceylan, ‘‘Bu yoğun ilgi, Manas Üniversitesi’nin yükselen akademik itibarının ve nitelikli eğitim anlayışının somut bir göstergesidir. Manaslı olmak sadece bir tercih değil, bunun yanı sıra geleceğe dair güçlü bir vizyonun ifadesidir. Manas Üniversitesi yalnızca bir yükseköğretim kurumu değil, aynı zamanda bir vizyonun, kültürün ve bilimin merkez üssüdür. Manas; öğrencilere sadece bir diploma değil, aynı zamanda uluslararası bir bakış açısı, bilimsel yeterlilik ve kültürel derinlik kazandırır" dedi.

Rektör Vekili Prof. Dr. İbrayev de şeffaf şekilde yapılan Manas ÖSYS’yi sadece başarılı ve bilgiliadayların kazanabileceğini vurguladı.

Prof. Dr. İbrayev, ‘‘Üniversitemiz sunduğu imkanlar ve uluslararası düzeydeki eğitim kalitesiyle her yıl daha fazla gencin hayalini süslüyor. Bu nedenle bugün binlerce aday Manaslı olmak için yarışıyor" dedi.

Şeffaf ve güvenilir sınav sistemi

Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Kırgızistan’dan öğrenci kabulünü Türkiye’deki ÖSYM sistemini uyguladığı Manas ÖSYS ile yapıyor.

Bölgede ve ülkede merkezi sınavla öğrenci kabul eden tek yükseköğretim kurumu olan Manas, bu yönüyle de şeffaflığını ve güvenirliliğini pekiştiriyor.

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