Ekip aracıyla çocuğun Bahçelievler Mahallesi Atakent Caddesi'ndeki evine gelen polis memurlarının seslerini duyan Nurettin Efe, heyecanla balkona çıktı. Evde çocukla ve ailesiyle sohbet eden polisler, ona hediyeler verdi.

Baba Bedri Keskin, çocuğunun hayalini gerçekleştiren konuklarına teşekkür ederek, oğlunun gün boyu pencerede beklediğini, yoldan geçen polis araçlarına el salladığını söyledi.

Oğlunun cildinin çok hassas olduğunu anlatan Keskin, "Çarpmada ya da yere düşmede kabarcıklar oluşuyor, kan topluyor. Doğuştan, şu anda kesin bir tedavisi yok. Rabbim inşallah her zaman oğlumun yüzünü güldürür ve bu hastalıktan kurtarır" dedi.

Nurettin Efe Keskin ise büyüyünce polis olmak istediğini dile getirerek, "Polis olup hırsızları yakalayacağım" diye konuştu.

Ziyaretin ardından ekip aracıyla Ertuğrul Gazi Polis Merkezi Amirliğine götürülen Nurettin Efe, polislerle sohbet etti, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi kameralarından kenti izledi.