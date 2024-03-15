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Güncel
AA 15.03.2024 11:35

100 yıl hapis cezası bulunan zanlı Ankara'da yakalandı

Ankara'da çok sayıda suçtan hakkında 100 yılın üzerinde hapis cezası bulunan cezaevi firarisi zanlı, saklandığı evin yatak odasındaki dolapta yakalandı.

100 yıl hapis cezası bulunan zanlı Ankara'da yakalandı

Aranan kişilerin yakalanmasına yönelik Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttükleri çalışmalar sonucunda, İzmir Ve Ankara illerinde; Hırsızlık başta olmak üzere bir çok suçtan toplam 100 yıl 7 ay 15 hün hapis cezası ile aranan, aynı zamanda cezaevi firarisi olan V.K. isimli şahsın Keçiören ilçesinde bir evde saklandığını tespit etti.

Adrese operasyon düzenleyen Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, V.K. saklandığı evin yatak odasında bulunan gardırobun üzerinde yakalayarak gözaltına alındı.

Şüphelinin, gerekli işlemlerin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

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