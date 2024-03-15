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Güncel
İHA 15.03.2024 11:36

Aksaray'da sahte içki operasyonu: 1 gözaltı

Aksaray’da sahte içki üretimi ve ticareti yapan şahsa yönelik gerçekleştirilen operasyonda 150 litre sahte içki ele geçirilirken, şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Aksaray'da sahte içki operasyonu: 1 gözaltı
[Fotograf: İHA]

Kaçakçılıkla mücadele çerçevesinde çeşitli çalışmalar yapan İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, bir şahsı sahte içki üretimi ve ticareti yaptığı bilgisine ulaştı.

Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Gülağaç İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleriyle harekete geçen jandarma KOM ekipleri, ismi ve adresi belirlenen D.A. isimli şahsı takibe aldı.

Şüphelinin ikametine yönelik gerçekleştirilen operasyonda D.A. isimli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Evde yapılan aramada şişe ve bidonlarda 150 litre sahte içki ele geçirildi.

Sahte içkilere imha edilmek üzere el konulurken, gözaltına alınan şüpheli sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığına götürüldü. 

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